Skip to Main content
Click The Link To Nominate Us for Best Sweet Treats/Dessert On Press Democrat!
Blondie's Bakery Boutique
0
View Menu
Home
/
Fondant Topper
Fondant Topper
$0
Cupcake Topper
Select...
Topper
Please select up to 1
Select...
Add to Cart
1
An edible topper that goes on top of a cupcake and you can choose between Happy Birthday or a Blondie Head.
Blondie's Bakery Boutique Location and Hours
(707) 843-7335
404 Mendocino Avenue STE A, Santa Rosa, CA 95401
Closed
•
Opens Saturday at 11AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement